Pasi të zyrtarizohet bashkimi, luftëtarët e Donjeckut dhe Luhanskut duhet të integrohen në ushtrinë ruse. Plani i Moskës është i ndryshëm për Kherson-in dhe Zaporizhian: atje do të rekrutohen vullnetarë. Bashkimi me territoret e reja do t’i jepte Rusisë mundësinë për të përdorur “të gjitha forcat e saj vetëmbrojtëse”, shkroi ish-presidenti Dmitri Medvedev në kanalin e tij në Telegram. Shumë vëzhgues e interpretuan këtë si një kërcënim me armë bërthamore. Megjithatë, këtë verë ndodhi një sulm ukrainas në një aeroport ushtarak rus në Krimenë e aneksuar, pa shkaktuar një reagim të menjëhershëm nga Rusia.

Sipas mediave ruse, në këto vota do të kishte dallime rajonale. Në Donjeck dhe Luhansk, në tryezë është vetëm një pyetje: bashkimi me Federatën Ruse “po” ose “jo”. Në Kherson dhe Zaporizhia duhen bërë tre pyetje, të cilave mund t’u përgjigjemi vetëm me “po” ose “jo” së bashku: Braktiseni Ukrainën, krijoni një shtet të pavarur dhe bashkohuni me Rusinë. Votimi do të bëhet gjithashtu në vetë Rusinë, ku qindra mijëra ukrainas janë strehuar që nga viti 2014. Një numër i madh prej tyre, disa milionë, megjithatë janë strehuar në rajonet e Ukrainës të kontrolluara nga Kievi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy