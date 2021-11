Një pilulë antivirale që zbut simptomat dhe përshpejton shërimin shihet si novatore, e që do t’i shërbente lehtësimit të ngarkesës në spitale duke ndihmuar dhe në frenimin e infeksioneve në vendet më të varfra e me sisteme të brishta shëndetësore. Ilaçi gjithashtu do të forconte qasjen e dyanshme për të luftuar pandeminë: e para nëpërmjet trajtimit me anë të ilaçeve dhe e dyta nëpërmjet parandalimit, kryesisht falë vaksinimit.

