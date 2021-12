Për arsye parandalimi, ai nuk e organizoi mbledhjen tradicionale familjare, ku normalisht do të merrnin pjesë rreth 50 të ftuar. Trashëgimtari i fronit, Princi Charles dhe gruaja e tij Camilla do të kalojnë Krishtlindjet me të. Vajza e saj, Princesha Anna, nuk do ta vizitojë sepse ajo është vendosur në karantinë pasi burri i saj rezultoi pozitiv me Covid-19.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy