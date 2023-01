“Duhet shumë kohë derisa të merren vendimet. Në çdo rast Gjermania nuk merr një rol udhëheqës, por vepron paralelisht me Shtetet e Bashkuara. Kjo pasqyron shqetësimet e Gjermanisë lidhur me përshkallëzimin e situatës me Rusinë”, thotë për Zërin e Amerikës Liana Fix me Këshillin për Marrëdhëniet me Jashtë.

