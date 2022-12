4. Numri i punonjësve të çështjeve të azilit do të dyfishohet dhe sistemi do të ri-inxhinierohet për të shkurtuar sasinë e kohës që duhet për të përpunuar kërkesat – me një premtim për të hequr ngarkesën e mbetur deri në fund të vitit të ardhshëm 5. Një marrëveshje e re me Shqipërinë, duke përfshirë oficerë të Forcave Kufitare në Aeroportin e Tiranës, udhëzim i ri që thotë se Shqipëria është një vend i sigurt, një rritje e pragut që dikush duhet të plotësojë për t’u kualifikuar si viktimë e skllavërisë moderne, një garanci nga Shqipëria se do të mbrojnë njerëzit e vërtetë në rrezik dhe do të ngrihet një njësi e re e dedikuar për përpunimin e shqiptarëve – me më shumë se 400 specialistë.

1. Një komandë operacionale e re, e unifikuar, me varka të vogla për të parandaluar fluksin e emigrantëve që kalojnë përmes Kanalit. 2. Burime shtesë do të krijohen për të rritur numrin e bastisjeve të kryera nga oficerët e imigracionit. 3. Vende të reja, duke përfshirë parqet e pushimeve të papërdorura, ish-sallat e studentëve dhe objektet ushtarake të tepërta, do të përdoren për të strehuar azilkërkuesit – me 10,000 hapësira të identifikuara që kushtojnë gjysmën e asaj që po shpenzohet tani.

