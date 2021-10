Britanikët duket se po e shijojnë rikthimin në normalitetin e ri dhe nuk kanë oreks mesa duket për rikthim në lockdown ku shëndeti fizik i britanikëve dhe ai mendor padyshim, por edhe shëndeti financiar i britanikëve të thjeshtë por ai i vendit janë prekur thellë dhe me pasoja afatgjata. Nëse shtimi i mungesës së informacionit se cilat kategori infektohen momentalisht, dhe kur dihet sed sa serioz është një shtamë e re e variantit Delta, gjasat janë që Britania do vazhdojë të jetojë përmes vështirësish me Covidin dhe do të ecë pa kthim mbrapa drejt normalitetit të plotë si para 2019.

Një gjë është e qartë, se Boris Johnson do të duhej të ishte përpara një situate mjaft të rënduar që ta rikthente Britaninë në masat e ashpra të dikurshme çka do hidhte në erë edhe fushatën impresionuese të vaksinimit të Britanisë, me të cilën ai dhe qeveria e tij me të drejtë mburren, pas startit katastofik në muajt e parë të pandemisë.

