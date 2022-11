Çdo 28 Nëntor, pesha e diskriminimit të serbëve bëhet më e rëndë. Është i qartë se flamuri në dritaren e zyrës nuk mund të qëndrojë më shumë se 24 orë. Përndryshe raprezalja thotë ai, vazhdon me forma të tjera. “Vjen një moment që duhet të hiqet, për arsye se represioni te ne vazhdon me forma më të rënda dhe nuk dua të lëndoj askënd” shpjegon ai. Pozicionin e shqiptarëve të Luginës e krahason me serbët e veriut të Kosovës, që kohët e fundit treguan se çdo veprim e koordinojnë me Vuçiçin. Ndryshe ndodh për shqiptarët e Luginës, që nuk e kanë një mbështetje të tillë. Prandaj dhe reagimet janë më pak agresive.

