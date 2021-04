‘Javën tjetër në Prishtinë ne do të miratojmë programin qeverisës dhe planin e punës, e pastaj ai do të dërgohet në Kuvend. Në anën tjetër, neve na duhen më shumë dokumente për dialogun e kaluar, që të përgatitemi. Në maj do të takohemi me opozitën, për të pasur qëndrimet e tyre. Së pari do të kemi darkën e liderëve të Ballkanit Perëndimor në maj dhe pastaj dhe në qershor do të fillojmë me kapitullin e ri të dialogut’- tha Kurti.

