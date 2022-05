Më shumë, dielli do të nxehë rajonet e Andaluzisë dhe ato rreth luginës së Ebros, ku temperaturat do të kapërcejnë 40 gradët celsius, diçka e padëgjuar kjo për zonën në këtë periudhë të vitit. E premtja dhe e shtuna do të jenë ditët më të nxehta në terma të përgjithshëm dhe, megjithëse do të ketë një rënie të temperaturave të dielën në pjesën perëndimore të gadishullit, rajonet lindore të Spanjës do të digjen, thonë ekspertët.

