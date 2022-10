Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha një ditë më parë se “ekziston një nismë franko-gjermane për përmbylljen e bisedimeve Kosovë-Serbi, por nuk është propozim përfundimtar”. “Diskutohen modele të ndryshme, por nuk ka diçka përfundimtare e aq më pak vendimtare që do të mund të thuhej se ky është propozimi franko-gjerman dhe rrjedhimisht diskutojeni tash e jepni vërejtjet. Më shumë ka si të them ide që qarkullojnë Berlin, Bruksel, Uashington, por edhe Londër, Romë, Paris, Beograd dhe Prishtinë”, tha kryeministri Kurti. Kurse presidenti serb Vuçiç lidhur me dokumentin tha se “thelbi i dokumentit është që Serbia të lejojë anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe organizatat ndërkombëtare, ndërsa, Serbisë do t’i përshpejtohej anëtarësimi në BE dhe do t’i ofroheshin shumë lehtësira ekonomike”. Por sipas Presidentit Vuçiq, “në Serbi, nuk ka vullnet në udhëheqjen serbe për pranimin e pavarësisë së Kosovës dhe anëtarësimin e saj në OKB”. /dw/

Ditë më parë, Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, tha se për aq kohë sa ka ai ndikim, “Serbia nuk do ta njohë as drejtpërdrejt, as tërthorazi pavarësinë e njëanshme të Kosovës”. Ndërsa kryeministri Kurti thotë se ai “është optimist që në muajt vijues do të mund të arrihet një marrëveshje ligjërisht obliguese me Serbinë”. Sipas kryeministrit kosovar, në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, që lehtësohet nga Bashkimi Evropian, është krijuar një qasje e re, duke përmendur kornizën e përgjithshme të marrëveshjes.

