Kur i tregoja andej nga viti ’91 një gazetari danez mbi diktaturën komuniste, ndalonte xhirimin herë pas here dhe pëshpëriste me vete: “it’s impossible”. Nuk i besohej se kishin ngjarë vërtet ato që i tregoja. Nuk ia bluante logjika. E njëjta gjë do të ndodhë edhe pas shumë vitesh kur ndonjë pasardhës i yni do i tregojë ndonjë gazetari të huaj se një herë e një kohë shqiptarët e rraskapitur deri në kufijtë e mbijetesës protestuan për të drejtat e Luisit të Big Brother.

Harxhimi i kohës me ndodhitë e Big Brother është mënyra më efikase për të kryer harakiri intelektuale. Përveç sociologëve dhe psikologëve. Ngarkimi i memories me batutat e Luisit, me llojin e briskut që përdor Bledi apo me datën e menstruacioneve të Kiarës bën fjalë për një recesion të frikshëm mendor.

