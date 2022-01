“Në situatën aktuale, një qeveri e pakicës do të ishte një zgjidhje e duhur për të dalë nga kriza politike. Ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë, apo nëse qeveria e pakicës do të votohet në Parlament. Por, ne marrim të mirëqënë sikur bisedimet janë kryer dhe do të ketë një qeveri pakice”, thuhet në deklaratën e eurodeputetit Picula.

