Ai tha se SHBA do të krijojë një seli të përhershme për Korpusin e Pestë të Ushtrisë në Poloni, do të mbajë një brigadë shtesë rrotulluese prej 3,000 trupash në Rumani, do të rrisë dislokimet me rotacion në shtetet baltike, do të dërgojë dy skuadrone shtesë të avionëve luftarakë F-35 në Mbretërinë e Bashkuar dhe stacion mbrojtjeje ajrore shtesë dhe kapacitete të tjera në Gjermani dhe Itali.

