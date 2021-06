Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë përkrah aleatëve evropianë në përballjen me Rusinë, zotohet Presidenti Biden në prag të takimit të parë që do të zhvillojë zoti Biden me udhëheqësin rus Vladimir Putin që kur filloi mandatin.

