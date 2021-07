“Kosova ka bërë gjatë 20 vjetëve të fundit, kanë qenë atje njerëz që kanë punuar pa u lodhur për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur, dhe Beau e besoi atë për popullin e Kosovës. Ka akoma më shumë punë për të bërë, nuk kam nevojë të ua them, duhet më shumë punë për të luftuar korrupsionin për të mbrojtur të drejtat e pakicave etnike dhe fetare, për të ndërtuar marrëdhënie pozitive me kombet fqinje dhe për të forcuar zhvillimin ekonomik. Dhe ju premtoj, që SHBA do të mbeten partneri i palëkundur i Kosovës në këtë luftë. Isha vërtet i lumtur që munda të ndaj një vaksinë të sigurt dhe efektive, vaksinën Pfizer, me të gjithë ju, nga furnizimi që kishim, që qytetarët e Kosovës të mposhtnin pandeminë Covid 19, dhe pres që vaksina tjera të dërgohen nga nisma ndërkombëtare Covax, dhe dozat do të vijnë brenda javëve. Si president i Shteteve të Bashkuara pres me padurim të vazhdoj thellimin e miqësisë tonë të jashtëzakonshme dhe partneritetin midis dy Kombeve tona“.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy