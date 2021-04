Biden sqaroi se e kishte diskutuar këtë temë për rreth gjysmë ore në një telefonatë me kryeministrin kanadez, Justin Trudeau.”Kemi ndihmuar atje në një farë mase dhe do të përpiqemi të ndihmojmë edhe më shumë”, u shpreha i, duke shtuar se ka besim që mund të ndihmojnë edhe vende të tjera. Administrata e Biden ka investuar 4 miliardë dollarë në programin global të vaksinave COVAX për të ndihmuar me furnizimin e vaksinave në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe është zotuar t’u dërgojë miliona doza të AstraZenecas, të cilat nuk janë ende të autorizuara për t’u përdorur në Shtetet e Bashkuara, Kanadasë dhe Meksikës fqinje.

