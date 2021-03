Shtëpia e Bardhë tha se kompania Merck do të ofronte dy impiante të saj të prodhimit për këtë përpjekje. Njëra do të prodhonte vaksinën dhe tjetra do të merrej me futjen e vaksinës në shishka dhe sigurimin e kontrolleve të rrepta të cilësisë. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha se administrata e Presidentit Biden po përdorte kompetencat e saj të Aktit të Prodhimit të Mbrojtjes për të ndihmuar kompaninë Merck të bëjë këtë ndryshim, duke mundësuar prodhimin më të shpejtë të vaksinës së krijuar nga rivali i saj Johnson & Johnson.

