“Administrata ime ka vënë ndër prioritetet bashkëpunimin dypalësh dhe shumëpalësh për të gjetur përgjigje për pandeminë. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë një kontribut fillestar prej 4 miliardë dollarësh për GAVI për të mbështetur programin e COVAX për furnizim me vaksina të sigurta dhe efektive të vendeve në nevojë dhe mua më erdhi mirë kur mësova se Kosova ka filluar të marrë vaksinat e siguruara nga COVAX. Me rritjen e furnizimeve me vaksina këtu në Shtetet e Bashkuara, ne do të shqyrtojmë mundësitë e bashkëpunimit me partnerë tanë për të ndarë sasitë që mundemi. Ekipi im do të jetë në kontakt me ju për të çuar përpara këto përpjekje”, thuhet në letrën e Presidentit Biden.

