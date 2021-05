Sulmi i fundit vjen ndërsa përpjekjet diplomatike që synojnë një armëpushim po forcohen dhe ndërsa infrastruktura e Gazës, e dobësuar tashmë nga një bllokadë 14-vjeçare, po përkeqësohet me shpejtësi. Furnizimet me medikamente mjekësore, ujë e karburant po mbarojnë në këtë territor, ndaj të cilit Izraeli dhe Egjipti kanë vendosur bllokadë pasi grupi militant islamik Hamas mori pushtetin në 2007. Administrata Biden ka inkurajuar në mënyrë jozyrtare Izraelin të ndërpresë bombardimet e saj në Gaza. Negociatorët egjiptianë gjithashtu po punojnë për të ndalur luftimet dhe ndërsa nuk kanë bërë përparim me Izraelin, u shfaqën optimistë se presioni ndërkombëtar do ta ulte atë në tavolinë. Zyrtarët diskutuan mbi përpjekjet diplomatike në kushte anonimiteti.

