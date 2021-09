“Mesazhi im për Milo Gjukanoviç është: Unë nuk do t’ju lejoj të sulmoni më Serbinë. As ju ??as askush tjetër nuk do të jeni në gjendje të pushtoni Serbinë. Unë garantoj se sa kohë të jem gjallë, nuk do ta pushtoni kurrë Serbinë. Mali i Zi ka qenë gjithmonë gati për të sulmuar Serbinë dhe gjatë agresionit të NATO -s kam heshtur për një kohë të gjatë, por ata e kanë ekzagjeruar. Unë nuk do të heq dorë derisa të jem gjallë. Ky është mesazhi im për Gjukanoviçin dhe njerëzit e tij,“-tha ai gjatë intervistës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy