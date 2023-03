Bashkëpunëtorët e besuar do të ngarkohen me dërgimin e të ardhurave të krimit me bizneset që përdoren si një front për ‘pastrimin e parave’. Nëse ndalohen, ata janë në gjendje të argumentojnë se pasuria është nga një biznes me bazë në Britani, siç janë lavazhet e makinave, baret e thonjve ose dyqanet e berberit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy