Në kuadër të mekanizmit COVAX, shteti i Belgjikës do të ndihmojë me 225 mijë doza të vaksinës kundër koronavirusit Kosovën, Armeninë dhe Gjeorgjinë. Lajmi është bërë i ditur nga autoritetet belge, të cilat kujtojnë se fillimisht, 168.000 doza të vaksinave AstraZeneca do të dërgohen në Ukrainë.

Ndonëse nuk përmendet ndonjë datë e saktë se kur do të ndodhë kjo, autoritetet përmendin faktin se BE synon të dhurojë të paktën 100 milionë doza deri në fund të vitit dhe se në këtë kontekst kryeministri Alexander De Croo njoftoi se qëllimi i Belgjikës është të dhurojë 4 milionë doza deri në fund të vitit 2021.

“Këto 4 milionë vaksina, nga rezervat e blera nga Belgjika nga prodhuesit farmaceutikë, do të ridrejtohen në vendet e treta përmes mekanizmave të ndryshëm, kryesori është nisma COVAX, me ndihmën e UNICEF dhe GAVI. Ky operacion po kryhet në koordinim të ngushtë me autoritetet e ndryshme të përfshira në fushatën e vaksinimit në Belgjikë”, shkruan diplomatie.belgium.be.

Që nga fillimi i krizës, Belgjika ka mbështetur COVAX me një kontribut prej 4 milionë euro dhe tani me një donacion vaksinash. Ky operacion do të fillojë në ditët në vijim. COVAX synon të sigurojë 2 miliardë doza deri në fund të vitit 2022, përfshirë 1.8 miliardë për vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme.

Prioritet në ndarjen e vaksinave do të merret parasysh gjendjen shëndetësore dhe kapaciteti i vaksinimit të vendeve. “Ky donacion është një shembull i bashkëpunimit tonë evropian për të mposhtur këtë pandemi dhe për të përshpejtuar vaksinimin global. Përveç kësaj, ne jemi gjithashtu të përkushtuar për të gjetur mënyra strukturore për të forcuar kapacitetet prodhuese në të gjithë botën. Për shembull, brenda Ekipit të Evropës, ne jemi duke punuar në nisma që do të mundësojnë prodhimin e vaksinave në vendet afrikane. Ne jemi gjithashtu të përkushtuar fort për të forcuar shëndetin lokal strukturat”, tha ministrja e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Politikat e Qyteteve të Mëdha, Meryame Kitir.

Deri më tani, 179 milionë doza janë shpërndarë nga COVAX në 138 vende. 66% e vaksinave të dërguara në vendet me të ardhura të ulëta janë dorëzuar përmes COVAX. BE është kontribuuesi i dytë më i madh në COVAX me një kontribut prej 2.4 miliardë eurosh.