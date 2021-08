Bashkimi Europian nuk do ta njohë qeverinë e talibanëve dhe as do të zhvillojë bisedime politike me të. Qëndrimi i Brukselit u njoftua nga Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen ditën e shtunë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy