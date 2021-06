“Mendoj se UEFA do të bënte mirë të analizonte me kujdes vendimin e saj“, shtoi ai. Qeveria britanike ka thënë se stadium Wembley do të lejohet të zhvillojë gjysmëfinalet dhe finalet e Euro 2020-ës me të paktën 60,000 tifozë.

