Sipas shefit të diplomacisë gjermane, Heiko Maas bashkëpunimi do të varet nga një sërë kushtesh. Përveç kësaj, kërkesa evropiane është që qeveria e re të jetë përfshirëse, por diplomatët pranojnë, se aty me siguri nuk do shihen shumë gra. Ndoshta BE duhet të jetë e kënaqur me përfshirjen e pakicave si Hazaratë apo lordët e mëparshëm të luftës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy