“Po përballemi me një rritje të ndjeshme të emigracionit ilegal. Më shumë se 330.000 klandestinë janë zbuluar nga Frontex vitin që shkoi, një rritje kjo me 100.000 krahasuar me vitin e mëparshëm. Pjesa më e madhe e këtyre njerëzve as nuk kanë vërtet nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, por aplikojnë gjithsesi“- u shpreh Ylva Johannsson, Komisionere e çështjeve të brendshme.

