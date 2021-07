BE thotë se mbetet plotësisht e angazhuar për një zgjidhje gjithëpërfshirëse të problemit të Qipros mbi bazën e një federate bizonale, bikomunale me barazi politike, në përputhje me Rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të KB dhe në përputhje me parimet mbi të cilat BE-ja është themeluar.

“Veprimet e njëanshme në Varosha që bien në kundërshtim me rezolutat e deklaratat e Këshillit të Sigurimit. BE mbështet rezolutën e cila i konsideron të papranueshme përpjekjet për të vendosur në ndonjë pjesë të Varoshas njerëz të tjerë përveç banorëve të saj dhe kërkon transferimin e asaj zone në administratën e Kombeve të Bashkuara. Asnjë veprim nuk duhet të kryhet në lidhje me Varoshën që nuk është në përputhje me ato Rezoluta”, thuhet në deklaratën e përfaqësuesit të lartë të BE-së, Josep Borrell.

