Bashkimi Evropian dhe Britania thanë se një marrëveshje pas Brexit-it është ende larg ndërkaq mosmarrëveshjet vazhduan të hënën derisa kjo është një javë vendimtare bisedimesh në Bruksel. Britania u largua nga BE-ja janarin e kaluar dhe është e mbyllur në negociata për një marrëveshje të re tregtare nga viti 2021, si dhe për zbatimin e largimit nga blloku, siç përcaktohet në Marrëveshjen e Tërheqjes, veçanërisht për kufirin e ndjeshëm irlandez.

Udhëheqësit kombëtarë të BE-së do të vlerësojnë gjendjen në një samit muajin tjetër, me një Brexit pa marrëveshje ende të mundshëm. Negociatat kanë ngecur në lidhje me peshkimin, konkurrencën e ndershme dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, ndërkaq Brexit ra në një kaos të ri këtë muaj kur Londra propozoi projektligje që do të minonin marrëveshjen e mëparshme.

“Pozicionet e Mbretërisë së Bashkuar janë shumë larg nga ato që BE mund të pranojë”, tha një nënkryetar i Komisionit ekzekutiv të bllokut, Maros Sefcovic, të hënën pas bisedimeve me Michael Gove, ministri që merret me marrëveshjen e ndarjes nga BE-ja. “Ne pohojmë se projektligji, nëse miratohet në formën e tij aktuale, do të përbënte një shkelje jashtëzakonisht serioze të Marrëveshjes së Tërheqjes dhe të ligjit ndërkombëtar,” tha ai, duke kërkuar përparim të shpejtë përpara se të takohet përsëri me Gove në mes të tetorit.

Gove tha se klauzolat e Projektligjit të Tregut të Brendshëm që nënshkruajnë Traktatin e Tërheqjes do të mbesin. “Ne duam të sigurohemi që Marrëveshja e Tërheqjes të zbatohet plotësisht,” u tha Gove gazetarëve. Udhëheqësit e BE-së që do të takohen në Bruksel të enjten dhe të premten pritet të autorizojnë më shumë bisedime përpara takimit të tyre të ardhshëm në 15-16 tetor. Ata pastaj do të vlerësojnë nëse do të përpiqen të shtyjnë një marrëveshje përtej linjës ose të përgatiten për Brexit të dëmshëm në fund të vitit.

BE thotë se negociatorët duhet të nënshkruajnë një marrëveshje deri në fund të tetorit ose në fillim të nëntorit, për të lënë kohë për ratifikim nga Parlamenti Evropian dhe disa parlamente kombëtare në BE, në mënyrë që të mund të hyjë në fuqi nga viti 2021 kur tranzicioni i bllokuar i Britanisë mbaron pas Brexit-it.