Në fillim të kësaj jave, Johnson dhe Von der Leyen caktuan si afat të fundit të dielën që të vendosin nëse do të braktisnin negociatat ose t’i vazhdonin ato. Në 31 dhjetor, Britania e Madhe përfundon daljen e saj nga blloku, dhe nuk do të jetë më e detyruar të ndjekë rregullat e tregtisë së BE-së. Nëse nuk bien dakord, të dyja palët do të bëjnë biznes sipas rregullave të Organizatës Botërore të Tregtisë, që do të thotë se do të aplikojnë tarifa mbi importet e njëra-tjetrës.

