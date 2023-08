Në raportin vjetor për projektet në Ballkan me 2022, Komuniteti Europian i Transportit ka rritur shqetësimet për zhvendosjen e shërbimeve portuale dhe nëse ato do të lidhen me rrjetin kryesor europian të transportit ( TENT), që në Shqipëri përfaqësohet me Korridorin 8 dhe Korridorin 10.

