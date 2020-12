Policia greke ka sekuestruar 1.5 ton kanabis që nga fillimi i vitit. Dy vitet e mëparshme, ata kapën gati nëntë ton. Kontrabandistët, zakonisht të armatosur me kallashnikov, mbajnë në shpinë çantat e mbushura me 40-50 kg kanabis. Ata fshehin çantat afër pikave të caktuara, në pemë ose në shatërvan, dhe çantat më pas merren nga anëtarët e një rrjeti grek. Një kilogram kanabis mund të arrijë deri në 1,000 € (900 £) me shumicë në Shqipëri, por konsumuesit e drogës në Itali ose Greqi do të paguajnë dyfish.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy