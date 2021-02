“Unë mendoj se z.Kurti ka vetëm një prioritet, të drejtojë si shtetar dhe kryeministër shtetin e Kosovës, nuk besoj se i bëjnë punë histori të natyrave të tilla. Nuk ka pres krijon lidhje të natyrave të çuditshme me ide që kanë ekzistuar në shekullin e kaluar, e kam fjalën në vitet ’80 dhe ’90 për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, jo se unë nga pikëpamja emocionale ndihem ndryshe nga z. Kurti, por unë mendoj se diskutimeve të natyrave të tilla, do të krijonin probleme me aktet ndërkombëtare që garantojnë stabilitetin e Kosovës, e kam fjalën për akte që garantojnë prezencën e NATO-s në Kosovë dhe paketën Ahtisari. Ndërkaq më e rëndësishme një kryeministër nuk mund të aludojë për statuse të ndryshme nga shteti që ai do të drejtojë sepse Kosova është duke u njohur nga shtete të tjera”, deklaroi ish-kryeministri.

