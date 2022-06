Pas kësaj deklarate gjithkush mund të bëjë pyetjen: Pse këto merita të veçanta për Ramën nga presidenti serb? Pse pa të ky projekt nuk do të kishte funksionuar? Ku ndryshon ai nga bashkëthemeluesi tjetër, maqedonasi Zoran Zaev? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse nëse kryeministri ynë do të kishte vepruar si Vuçiçi që e respekton kushtetutën e shtetit të vet për Kosovën, gjërat do të ishin ndryshe. Por Edi Rama, që e ka si një nga detyrat e tij mbrojtjen e interesave shqiptare kudo që janë i ka sakrifikuar ato të Kosovës për hir të Open Balkan. Prandaj ai mori lavdërimet e sotme. Pa të dhe pa nëpërkëmbjen që ai i ka bërë intereave të Kosovës, Ballkani i hapur do të ishte vërtet i pamundur. Dhe prandaj ato janë të mjafta për të kuptuar se kush është fajtor në hendekun e hapur mes Prishtinës dhe Tiranës, pavarësisht ngandonjë foto me një shqiptar si Ali Ahmeti apo gjysëm të tillë si Abazoviçi. lalsi.al

Për të treja këto tema Edi Rama mendon komplet të kundërtën. Ashtu sikurse u pa nga fjalimi që mbajti dhe intervistat që dha në Ohër, ai i ironizoi ata që flisnin për ndikimin rus, u tall me burokracinë dhe luhatjet e BE-së që është shkatërruar nga përdorimi i shpeshtë i vetove, duke lavdëruar efikasitetin e “Ballkanit të Hapur” dhe së fundi ndryshe nga pretendimi i Prishtinës, se nuk mund të futet në një proces ku nuk e trajtojnë si të barabartë (Serbia nuk e njeh Kosovën), Rama pretendoi se vetëm bashkëpunimi çon tek pajtimi. Sikur këto të mos mjaftonin ai i shigjetoi me një mesazh indirekt Albin Kurtin: “Ballkani i Hapur as nuk ndalet, e as nuk mbyllet. Kush i kundërvihet është i destinuar të zhgënjehet. Kush heziton, është i destinuar të humbë kohë”.

