Në qoftë se ka një gjë që duhet të ndajë njeriun e qytetëruar nga njeriu primitive është qëndrimi ndaj genocidit. Cfarë ndryshimi ka udhëheqësi ynë në Tiranë me udhëheqësin e Beogradit? A nuk tha Ana Brnabic të njëjtat fjalë që tha Rama për masakrat në Kosovë? Në qoftë se në 1945 projekti ishte që Kosova është më e sigurt me Jugosllavinë, por edhe ne do shkojmë drejt saj me Titon sekretar të parë, çfarë po ndodh tani? Ballkani i Hapur është asgjësimi i shtetit të Kosovës.

Divizionet shqiptare shkuan aty dhe u pritën me flamurin e bashkimit kombëtar, ndërsa ata shkuan me flamurin e bashkimit të vllazërimit me serbët. Ajo kulmoi me një genocide të tmerrshëm, masakrën e Tivarit. U vranë me mijëra në Mal të Zi, por qindra syresh u vranë edhe nga Kukësi gjer në Shkodër, vetëm e vetëm se ishin nacionalistë shqiptarë.

