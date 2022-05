“Mendoj se fakti që dhe grupe të tjera të opozitës kanë kuptuar të njëjtën gjë që kemi kuptuar dhe ne, se kryetari i grupit parlamentar Aliebaj paska kuptuar diçka tjetër të risjellim dhe një herë diskutimin. Ne kemi qenë shumë të qartë. Në kohë jemi për të diskutuar sërish. Ne nuk propozojmë kandidaturë as në raundin e dytë dhe as në raundin e tretë. Por opozita i ka të gjitha mundësitë mos t’i çojë dëm dy raundet. Përpjekja për të gjetur një kandidat që vjen nga opozita zyrtarisht, jo kështu që nuk di sa kanë dalë deri tani. Duhet një gjë zyrtare. Nuk kemi pasur asnjë komunikim zyrtar me grupet parlamentare të opozitës me emra konkretë. Le të ulemi t’i diskutojmë të gjithë. Kjo gjë duhet bërë me seriozitet. Nuk ka pasur dakordësi në tryezën e zhvilluar për atë formulën 4-2-1. Kjo gjë ua konfirmojë, ka pasur dakordësi që në dy raundet e mbetura, të mos ketë propozim nga mazhoranca.”-tha Balla.

