Evropa ka nevojë për fuqi punëtore, shpjegon deputetja e Të Gjelbërve. “Kemi mungesë të fuqisë punëtore në Evropë. Kjo do të thotë se është më efektive të bashkëpunojmë me vendet ku njerëzit duan të shkojnë sesa të krijojmë një situatë çnjerëzore në kufijtë tanë të jashtëm dhe të nisim fushata online me një politikë parandaluese propagandistike, e cila, për mendimin tim, nuk do të arrijë shumë”, thotë Eva Ernst-Dziedzic.

Në pamjet, për shembull, shihet një roje kufiri me një qen stani, duke qëndruar përballë një gardhi kufiri me tela me gjemba, me mbishkrimin poshtë “Nuk ka rrugë” Në pamje të tjera mund të lexojmë në gjuhë të ndryshme: “Nuk mund të qëndrosh” ose “Do të dështosh”.

