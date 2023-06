Së pari ata që flasin kështu jetojnë akoma me komunizmin në kokë kur politika merrej me kush e tha dhe jo çfarë tha, dhe së dyti mire ata vendosin për veten, por ky rajon nuk është vetëm i atyre por është edhe joni. Ndërkohë, që as njëra palë as tjetra nuk i hapin dot njëra-tjetrës jo luftë, por asnjë të shtënë që kapërcen kufijtë sepse aty është Amerikë, NATO dhe aleatëve tanë po i soset durimi sepse po kërkojnë paqe përfundimtare. Ne jo që nuk jemi të interesuar për luftë, por jemi plotësisht kundër kësaj loje”, tha Rama. lapsi.al

