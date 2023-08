Ndërkohë u bë shumë zhurmë e panevojshme lidhur me këtë vizitë me çka u mbulua e vërteta se as pritja madhështore e Kurtit në Tetovë e Shkup nuk ia doli ta mbulojë vogëlsinë e drejtuesve të partive të këtushme opozitare shqiptare, e të cilët u lodhën duke u shtyrë mes vete që të fotografoheshin sa më pranë Kryeministrit të Kosovës, mbase duke e ditur se ajo fotografi do jetë vlera e vetme e madhe e tyre politike.

