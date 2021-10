E tash, si bëhet humor me një njeri që posedon tërë këtë bagazh intelektual e patriotik? “Bëhet, bëhet” – do të thoshte komunisti pan – sllav shqiptar. A ka të drejtë arti ta shtrembëroj kaq shumë realitetin? Nëpërmjet komedisë “Prefekti” shihet se si arti i diktaturës komuniste i denigronte personalitetet e spikatura shqiptare, nëse ata i shpëtonin vdekjes me largim nga vendi. Figura e intelektualit dhe patriotit do të shërbente për krijimin e stereotipit humoristik, përqeshës, përbuzës dhe anti-kombëtar. Për të qeshur me të kaluarën sepse e tashmja që po krijonte komunizmi ishte e përsosur. Këtë “përsosshmëri” e krijonin halabakët që mbetën pa konkurrencë.

