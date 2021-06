33-vjeçarja akuzohet si bashkëpunëtore e babait të saj, Mexhit Picari, që vrau Kudret Saliajn në sy të djalit, i cili pas gjysmë orë do të paraqitej në seancë dhe do të zgjidhte se me cilin prind do të jetonte pas ndarjes. Ajo ndodhej në tavolinë me të atin deri pak minuta para se të shkrepte armën, me të cilën plagosi dhe avokatin e viktimës Adriatik Cama.

