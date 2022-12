Të gjitha dilemat do të marrin fund pasditen e sotme, me Botërorin e Katarit që do të ulë siparin e një muaji magjik, pikërisht me finale e madhe Argjentinë-Francë, e cila do të startojë në orën 16:00.

