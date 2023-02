Ka shqetësime se afganë, sirianë, iranianë etj do u shqyrtohen me vonesë kërkesat, ç’ka do të thotë që ata do të vazhdojnë të qëndrojnë më tej në Britani me një kosto shumë të lartë financiare, kur shqiptarët, sipas deklarimit më të fundit të Rishi Sunak në një intervistë televizive, shqiptarët përbejnë 30 për qind të kërkesave për azil, të cilat ai i cilësoi si “qesharake”.

