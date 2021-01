“Derisa po ju flas sonte, spitalet tona janë nën presion më të madh sesa në çdo kohë, që nga fillimi i pandemisë”, tha ai. Sipas rregullave të reja, shkollat dhe kolegjet fillore dhe të mesme do të mbyllen. Studentët e universitetit nuk do të kthehen në objekte të paktën deri në mes të shkurtit. Të gjitha dyqanet jo-thelbësore do të mbyllen, dhe restorantet mund të ofrojnë vetëm shërbime të marrjes së ushqimit me vete.

