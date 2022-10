Ky do të jetë një tjetër diskreditim jo me pak kosto për ministren e brendshme Suela Breverman e cila me dorë të hekurt në kundërshtim me ligjet angleze, kërkon aplikimin e politikave ekstreme ndaj atyre që mbërrijë me gomone në Angli.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy