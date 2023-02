Qeveria po fajëson viktimat e politikave të saj. Duke dështuar në sigurimin e rrugëve të sigurta dhe ligjore për në Mbretërinë e Bashkuar që do t’u jepte njerëzve të dëshpëruar një alternativë ndaj kontrabandës me njerëz, tani po godet një grup thellësisht të cenueshëm njerëzish që kanë nevojë të madhe për mbrojtjen e Mbretërisë së Bashkuar. Historia nuk do ta gjykojë me dashamirësi këtë qeveri.

