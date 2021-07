Talebanët thonë se brenda pak ditësh do të kenë kontrollin e të paktën gjysmës së vendit, ndërsa pavarësisht ofensivës ushtarake thotë se paralelisht po bisedon me qeverinë e Kabulit. Zabiullah Mujahid, një zëdhënës i Talibanëve, i tha BBC se ata do t’i paraqisnin një plan ekipit që negocion në emër të qeverisë afgane dhe të dy palët do ta diskutojnë atë.

