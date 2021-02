Biden e quajti Kinën dhe Rusinë si “sfidat kryesore” të politikës së jashtme. “Kursi i përkëdhelisë me Rusinë ka marrë fund.” Ky është një vend që “do të shkatërrojë demokracinë tonë”. Kurse Kina me “ambicie të mëdha ekonomike” është kërcënim për SHBA, tha Biden. “Ne duhet të veprojmë me vendosmëri, por me mjete diplomatike. Vetëm diçka në fjalimin e tij të kujtonte edhe Trumpin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy