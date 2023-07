“Jam në kontakt të drejtpërdrejt me Ramën dhe e di që do të vijë në një vizitë në Prishtinë në kuadër të turit ballkanik. Di që ka të bëjë me përgatitjen e samitit të radhës të Procesit të Berlinit që mbahet në mes të muajit tetor dhe i kam kërkuar që meqenëse do të vijë të qëndrojë dy ditë dhe një natë në Prishtinë, të mbajmë edhe mbledhjen e dy qeverive që u anulua paparsyeshëm ndoëse ishte paraparë muaj më parë me 14 qershor në Gjakovë.

Kryeministri Albin Kurti kushëzoi takimin me kryeministrin Edi Rama me mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Në një konferencë për shtyp, i pyetur nga gazetarët nëse do të takohet me Ramën, Kurti tha se ka kërkuar që të mbahet mbledhja e përbashkët e qeverive që u anulua disa javë më parë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy