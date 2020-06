Të tjera kushte për Shqipërinë dhe negociata praktikisht ende të pahapura. Ky është përfundimi që është arritur me votimin e vonë të mbrëmjes së djeshme në Parlamentin Europian. Me 388 vota pro, 280 vota kundër dhe 19 abstenime, PE miratoi amendamentin e Grupit të Partive Popullore Europiane me tekst: “Parlamenti Europian thekson 15 kushtet e caktuara nga Këshilli i Bashkimit Europian që Shqipëria duhet të ketë përmbushur përpara thirrjes Konferencës Ndërqeveritare të parë me shtetet antare”.

