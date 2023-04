Sipas tyre mbi ligjin nuk mund të jetë as ish presidenti Hashim Thaçi, të cilit Prokuroria Speciale ish shpalli akuzën ndërkohë që ky i fundit ishte niisur drejt një takimi me Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Sipas prokurorëve Thaçi ka dhënë dëshmi kontradiktore kur ka rrëfyer për ngjarjet e kohës së luftës. “Thaçi erdhi disa herë në Hagë fshehurazi për të dhënë dëshmi. Disa herë ai mohoi rolin e tij gjatë luftës: pretendoi se shtabi i përgjithshëm nuk kishte asnjë funksion deri në nëntor të vitit 1998, dhe pas kësaj date ekzistonte vetëm në letër. Ai mohoi se kishte dijeni për ndalimet. Provat që paraqiten në këtë gjykim tregojnë se këto pretendime ishin të rreme. Ato bien ndesh me deklaratat që Thaçi ka dhënë më herët dhe nga provat e shumta që do të paraqiten në këtë gjykim”.

